Nazione: "La Fiorentina ha fatto passi in avanti per Thorstvedt: nel fine settimana nuovi contatti"
La volontà del calciatore di trasferirsi a Firenze è nota da tempo
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2026 10:30
Passi avanti si registrano anche sul fronte Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo è da tempo nei radar della Fiorentina ed è considerato una richiesta precisa del nuovo allenatore. La volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze è nota da tempo. Anche nel fine settimana non sono mancati nuovi colloqui tra le parti. Lo riporta La Nazione.