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Nazione: "La Fiorentina ha fatto passi in avanti per Thorstvedt: nel fine settimana nuovi contatti"

La volontà del calciatore di trasferirsi a Firenze è nota da tempo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2026 10:30
Nazione: "La Fiorentina ha fatto passi in avanti per Thorstvedt: nel fine settimana nuovi contatti" -
Rassegna Stampa
Thorstvedt
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Passi avanti si registrano anche sul fronte Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo è da tempo nei radar della Fiorentina ed è considerato una richiesta precisa del nuovo allenatore. La volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze è nota da tempo. Anche nel fine settimana non sono mancati nuovi colloqui tra le parti. Lo riporta La Nazione.

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