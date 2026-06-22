Nazione: "La Fiorentina ha fatto passi in avanti per Thorstvedt: nel fine settimana nuovi contatti"

La volontà del calciatore di trasferirsi a Firenze è nota da tempo

Passi avanti si registrano anche sul fronte Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo è da tempo nei radar della Fiorentina ed è considerato una richiesta precisa del nuovo allenatore. La volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze è nota da tempo. Anche nel fine settimana non sono mancati nuovi colloqui tra le parti. Lo riporta La Nazione.