La scelta di riprendere gli allenamenti di sport di squadra solo il 18 maggio rischia di complicare il ritorno in campo. Questo nuovo DPCM in vigore dal 4 maggio, permetterebbe ai calciatori viola di allenarsi individualmente nei vari parchi pubblici ma la società ha già informato i propri giocatori che non sarà possibile fare ciò perché devono evitare qualsiasi contatto con sconosciuti. Lo riporta La Nazione.