Nazione: “La Fiorentina chiede 13 milioni per Nzola. In Turchia pronti a mettere sul piatto un diritto di riscatto”

Per Nzola, invece, dopo le richieste ma sempre e solo con la formula del prestito arrivate dal Cagliari e dall’Inghilterra, ecco che qualcosa di diverso si è mosso in Turchia dove qualcuno è pronto a mettere sul giocatore anche un diritto di riscatto. La cifra che la società viola ritiene giusta? Tredici milioni di euro. Non poco, ma neppure un prezzo impossibile per un attaccante che sì, ha deluso, ma che potenzialmente può puntare a un rilancio che comunque non potrà essere in maglia viola. Lo scrive La Nazione.

