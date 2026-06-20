Nazione: “Kostic pista concreata per la Fiorentina qualora dovesse decidere di restare in Italia”
L'esterno sta valutando proposte anche dall'Arabia Saudita
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2026 08:55
Lì sulle corsie, tra le idee di maggiore esperienza continua a rimanere sul tavolo il nome di Filip Kostic . L'esterno serbo sta valutando anche proposte provenienti dall'Arabia Saudita, ma qualora decidesse di restare nel calcio italiano la Fiorentina si è mostrata interessata. Lo scrive La Nazione.