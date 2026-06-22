Nazione: "Koleosho-Fiorentina nei prossimi giorni la fumata bianca. Il nodo è la formula"

L'intesa economica è vicina, la valutazione è di 10 milioni più 2 di bonus

Fabio Paratici e Roberto Goretti stanno portando avanti diverse trattative, ma quella che al momento è più avanzata riguarda Luca Koleosho. L'esterno del Burnley, molto apprezzato da Fabio Grosso, è uno degli obiettivi prioritari e nei prossimi giorni potrebbe per arrivare alla fumata bianca. L'intesa economica tra i club non sembra lontana, con una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro più 2 di bonus. Il nodo è la formula: la Fiorentina preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, mentre il Burnley continua a spingere per una cessione definitiva. Lo scrive La Nazione.