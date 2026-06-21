Nazione: “Koleosho-Fiorentina manca la formula definitiva. Il Burnley vuole la cessone a titolo definitivo”

Un inghippo che non mette a rischio un affare ben impostato

La sensazione è che la settimana nuova possa portare in dote i primi sussulti di mercato. Fabio Paratici e Roberto Goretti stanno lavorando su tanti fronti, di sicuro il più caldo è quello che porta a Luca Koleosho, esterno del Burnley che piace a Fabio Grosso. La Fiorentina ha già avviato la trattativa e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Affare da 10 milioni più 2 di bonus.

Tutto fatto? No, perché ancora manca la formula definitiva. La Fiorentina spinge per un prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di una serie di condizioni, il club inglese vorrebbe la cessione subito a titolo definitivo. Inghippo che non pare mettere a rischio un affare molto ben impostato, con il talento dell'Under 21 che ha già fatto sapere di gradire eccome l'ipotesi Fiorentina, lì dove troverebbe compagni di Nazionale come Ndour e Comuzzo. Lo riporta La Nazione.