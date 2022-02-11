Nazione, Kokorin vuole arrivare a fine contratto e liberarsi a 0? Prende 1,8 milioni fino al 2024

Kokorin sulle orme di Vlahovic? Punta alla scadenza?

Il mercato si è chiuso e Kokorin è sempre qui. Per altri 15 giorni è possibile fare affari con Russia, Cina e Argentina, ma ci sorge un dubbio. Vuoi vedere che Koko ha deciso di seguire le orme di DV9? No, non parliamo di gol, ma dell’idea di arrivare a fine contratto e liberarsi a zero. Solo che quello di Sasha scade nel 2024 e lui intasca 1,8 milioni l’anno. Lo scrive La Nazione.

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