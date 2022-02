C’è ancora qualche settimana per conoscere il futuro di Kokorin, 7 giorni per approfittare come Pulgar del mercato turno o di tornare in Russia. La Fiorentina proverà a monetizzare dall’addio del centravanti. Si sta tutelando valutando anche la rescissione, pagando una buonuscita. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, IL VIDEO DEL PRIMO GOL DI CABRAL IN ALLENAMENTO CON LA FIORENTINA, SUOLA E DESTRO IN RETE