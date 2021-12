Nazione, Kokorin un calciatore? Ingiudicabile. Quando si risveglia? Serve uno shock

È impossibile giudicare Kokorin come un calciatore, Sasha si è comunque impegnato ricordandosi il suo passato. L’impressione, sembra abbia bisogno di uno choc per risvegliarsi. 75’ in campo per lui, niente da ricordare. Al momento della sostituzione sono piovuti sorrisi ed applausi. Lo scrive La Nazione.

