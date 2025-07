Nazione: “Kean vuole un contratto più breve, fino al 2029. Nelle prossime ore nuovo incontro”

Sono giorni di riflessione per il mercato viola. La Fiorentina sta lavorando su diverse situazioni, a cominciare dal rinnovo di Moise Kean. Le parti non si sono ancora date le mano, seppur i rapporti restino ottimi. Mancano da limare alcuni aspetti: il valore della clausola rescissoria, la durata del contratto (Kean spinge per il 2029, la Fiorentina per il 2030) e lo stipendio che supererà comunque i 4 milioni di euro a stagione. Il primo incontro della scorsa settimana è stato propedeutico per avviare la trattativa. Nelle prossime ore gli agenti dell’attaccante sono nuovamente attesi al Viola Park. Lo scrive La Nazione.