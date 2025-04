«Quest’anno non ci siamo fatti mancare nulla» ha commentato a Sky il dg Ferrari, che poi è tornato a parlare di Kean, il cui ritorno al Viola Park potrebbe avvenire nell’arco delle prossime 48 ore: «Certe cose le affrontiamo come una famiglia: se c’è un ragazzo che ha problemi, noi lo aiutiamo». Per il derby di domani, se in attacco si va verso la conferma della coppia Beltran-Gud, sull’out destro si giocano il posto Folorunsho e Moreno. Lo riporta La Nazione.