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Nazione: “Kean potrebbe restare perché quanto bisognerebbe spendere per un attaccante top?”

Può valere la pena riabilitarlo fisicamente e mentalmente? Forse

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 09:44
Nazione: “Kean potrebbe restare perché quanto bisognerebbe spendere per un attaccante top?” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Caso da luglio inoltrato, dopo la scadenza del 15 della famosa clausola da 62 milioni. Dubbi, tanti, che possa arrivare qualcuno a pagarla. Moise è tutto fuorché sicuro di rimanere, anche se una permanenza non è da escludere in nome di un ragionamento: quanto bisognerebbe spendere per prendere un attaccante top? Tanto. Può valere la pena riabilitarlo fisicamente e mentalmente? Forse. Lo scrive La Nazione.

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