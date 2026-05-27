Nazione: “Kean potrebbe restare perché quanto bisognerebbe spendere per un attaccante top?”

Può valere la pena riabilitarlo fisicamente e mentalmente? Forse

Caso da luglio inoltrato, dopo la scadenza del 15 della famosa clausola da 62 milioni. Dubbi, tanti, che possa arrivare qualcuno a pagarla. Moise è tutto fuorché sicuro di rimanere, anche se una permanenza non è da escludere in nome di un ragionamento: quanto bisognerebbe spendere per prendere un attaccante top? Tanto. Può valere la pena riabilitarlo fisicamente e mentalmente? Forse. Lo scrive La Nazione.