Nazione: “Kean non vuole scappare dalla Fiorentina, via solo per un club che gioca la Champions”

La Fiorentina mantiene una posizione attendista

Fumata grigia. L'incontro tra la Fiorentina e Alessandro Lucci, agente di Moise Kean e non solo (nel confronto si è parlato anche del futuro di Piccoli e dell'idea Kostic che circola da settimane...), è stato interlocutorio e non ha modificato quelle che erano le intenzioni della vigilia. Confronto cordiale e sereno, d'altronde i rapporti che erano ottimi con Daniele Pradè lo sono altrettanto con Fabio Paratici. L'agente ha ribadito la posizione del centravanti, che non ha la volontà di puntare i piedi per scappare da Firenze. Nota la situazione contrattuale, con la clausola rescissoria valida nelle prime due settimane di luglio, unico periodo nel quale la Fiorentina non avrà il coltello dalla parte del manico.

Con 62 milioni chiunque può accontentare il club viola e sedersi al tavolo del centravanti. Che già lo scorso anno ha dimostrato però di non volersi accontentare di una valanga di soldi. Moise è stato chiaro: lascerebbe la Fiorentina solo se arrivasse una squadra da Champions League, clausola o non clausola. Kean punta ad alzare il livello, non del conto in banca. Se non sarà possibile resterà volentieri a Firenze, dove dentro al Viola Park si sente coccolato.

Più o meno sulla stessa linea la Fiorentina. I dirigenti viola hanno tenuto una posizione attendista. Per la serie: vediamo cosa succederà e che tipo di offerte arriveranno. Se saranno interessanti saranno valutate di concerto fra le parti. Un punto di partenza di metà giugno, quando all'orizzonte ci sono due mesi e mezzo di trattative. In ogni caso nell'incontro di ieri è stato fatto presente che Grosso sarebbe pronto a riabbracciare il centravanti e che ha cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Per adesso, dunque, niente telenovela estiva. Stando così le cose si tornerà a parlare di Kean fra un paio di settimane, anche se non c'è la sensazione che qualcuno in Europa possa arrivare con 62 milioni di euro dopo la stagione a singhiozzo appena conclusa dall'attaccante, che per la verità ha smesso di giocare il 4 aprile a Verona, ormai oltre due mesi fa. Fisicamente sta bene. Lo si è visto anche sui social nelle ultime ore. Addominali, balzi e un allenamento piuttosto intenso durante le vacanze. Ha bisogno di riscattare una stagione negativa, lo sa anche lui. Conclusa troppo presto e con dentro la delusione Mondiale. Al momento non ci sono i presupposti per non ri-vederlo con la maglia viola addosso. Più avanti si vedrà. Lo riporta La Nazione.