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Nazione: "Kean non ha ancora il via libera per Como, la Fiorentina non ha il sì di Zirkzee"

Il fronte centravanti è quello che turba il sonno dei dirigenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2026 08:43
Nazione: "Kean non ha ancora il via libera per Como, la Fiorentina non ha il sì di Zirkzee" -
Rassegna Stampa
Kean
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Ma è il fronte del centravanti quello che turba il sonno dei dirigenti gigliati. Kean ieri è rimasto fuori dai convocati. Segnale chiaro di come ormai sia già un giocatore del Como. Ma al di là delle schermaglie sui bonus per arrivare a quota 40 (milioni) la Fiorentina non gli ha dato il via libera perché ancora non ha strappato il sì del sostituto. Nel caso specifico di Joshua Zirkzee.

Trattativa in piedi, i dirigenti viola stanno facendo di tutto per convincere calciatore e Manchester United. Balla la formula (Paratici vorrebbe strappare un diritto di riscatto, gli inglesi vorrebbero un semplice prestito) e lo stesso calciatore starebbe cercando capire se all'orizzonte ci possano essere altre soluzioni che gli lascino giocare le coppe europee (Juventus, Napoli, solo per restare in Italia).Lo scrive La Nazione.

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