Nazione: "Kean non ha ancora il via libera per Como, la Fiorentina non ha il sì di Zirkzee"

Il fronte centravanti è quello che turba il sonno dei dirigenti

Ma è il fronte del centravanti quello che turba il sonno dei dirigenti gigliati. Kean ieri è rimasto fuori dai convocati. Segnale chiaro di come ormai sia già un giocatore del Como. Ma al di là delle schermaglie sui bonus per arrivare a quota 40 (milioni) la Fiorentina non gli ha dato il via libera perché ancora non ha strappato il sì del sostituto. Nel caso specifico di Joshua Zirkzee.

Trattativa in piedi, i dirigenti viola stanno facendo di tutto per convincere calciatore e Manchester United. Balla la formula (Paratici vorrebbe strappare un diritto di riscatto, gli inglesi vorrebbero un semplice prestito) e lo stesso calciatore starebbe cercando capire se all'orizzonte ci possano essere altre soluzioni che gli lascino giocare le coppe europee (Juventus, Napoli, solo per restare in Italia).Lo scrive La Nazione.