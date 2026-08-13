Nazione: "Kean non è in vendita, tutto vero. Ma mai dire mai fino al fischio finale"

Il punto fermo sul futuro di Kean è il tempo

C'è un punto fermo sul futuro di Kean. Quello segnato qualche tempo dalla Fiorentina che senza giri di parole chiarì un concetto essenziale: Moise non è in vendita. Tutto vero e con tanto di certificato viola, ma trascorso qualche giorno di 'pax-mercatizia' ecco che su Kean hanno ripreso a girare voci che qualche spunto di riflessione devono pur accenderlo.

Anche perchè – e questo sicuramente è un dato da non sottovalutare – queste voci sono ripartite proprio da lì, dove eravamo rimasti, ovvero la voglia matta del Como e sicuramente del suo allenatore, Fabregas, di portare sul Lago il centravanti della Fiorentina e della Nazionale.

Insomma, sarebbe di nuovo il Como ad agitare le acque attorno a Moise. E questa volta con una cifra più alta rispetto ai sondaggi del mese scorso (ovvero oltre 40 milioni di euro che magari accompagnata da un qualche bonus potrebbe arrivare a 45). E in più anche il Real Betis ha chiesto notizie dell'attaccante.

Domandona: lo scenario, rispetto all'attualità (con Kean non considerato e non considerabile sul mercato), potrebbe cambiare? La prima risposta, quella d'istinto e ben supportata dalla posizione della Fiorentina è no. Ma la regola del mercato è sempre solo una: mai dire mai fino al fischio finale. Lo scrive La Nazione.