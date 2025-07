Nazione: “Kean ha chiesto 4,2 milioni+bonus fino al 2029. In settimana secondo incontro con la Fiorentina”

Dopo un primo incontro per aprire la trattativa, in settimana è atteso un secondo appuntamento tra la Fiorentina e l’entourage di Moise Kean per definire alcuni dettagli in merito al rinnovo del centravanti. A partire dal valore della clausola, oggi di 52 milioni, che la Fiorentina vorrebbe alzare in vista delle prossime stagioni.

Kean ha delle richieste leggermente superiori alla proposta di rinnovo del club gigliato. L’attaccante infatti chiederebbe 4,2 milioni (più bonus) fino al 2029 (la Fiorentina preferirebbe 2030). Nonostante la lieve distanza c’è la volontà da entrambe le parti di chiudere nelle prossime settimane con Commisso che ha dato il via libera ai suoi uomini di alzare l’asticella anche grazie al Decreto Crescita che consentirà un regime fiscale agevolato. Lo riporta La Nazione.