9 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:42

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Nazione: “Kean da disponibile a out: pasticcio Fiorentina nella comunicazione”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Nazione: “Kean da disponibile a out: pasticcio Fiorentina nella comunicazione”

Redazione

9 Aprile · 09:38

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 09:38

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La Fiorentina dovrà rinunciare a Moise Kean per la partita di questa sera contro il Crystal Palace in Conference League.

Secondo La Nazione, si tratta di un’assenza pesante, accompagnata da una gestione comunicativa piuttosto confusa da parte del club. In un primo momento era stato riferito che l’attaccante stesse bene, nonostante non avesse preso parte alla rifinitura con il gruppo. Successivamente, la versione è cambiata parlando di un lavoro individuale, fino ad arrivare, nel giro di meno di un’ora, a una terza spiegazione: Kean sarebbe stato gestito e, con ogni probabilità, non sarebbe partito per Londra per una scelta condivisa, legata al riacutizzarsi dei noti problemi alla tibia emersi lunedì.

Un vero e proprio pasticcio comunicativo, in linea con quanto già accaduto nei giorni scorsi per Rolando Mandragora, Manor Solomon e Fabiano Parisi. Senza dimenticare Tariq Lamptey, sul quale ormai da mesi non filtrano aggiornamenti.

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