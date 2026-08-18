Nazione: "Kean apre anche alla cessione ma niente strappi con la Fiorentina. Trattativa nel vivo"

Si può trattare oppure no? È questa la domanda che si fa il club lariano da ieri pomeriggio

Dopo giorni di attesa e informali indiscrezioni, il Como si è mosso realmente. La prima offerta per Moise Kean è arrivata ieri sulla scrivania di Fabio Paratici: 5 milioni di prestito oneroso e altri 25 di obbligo di riscatto per la prossima estate. Un pacchetto da 30 milioni complessivi. Il primo dato di fatto è che il Como si è mosso in modo concreto. Il secondo è che l‘offerta non può bastare per convincere la Fiorentina a cedere il proprio centravanti. Insomma, eppur si muove, ma non abbastanza.

Il club viola in serata è rimasto della propria posizione: se non arriverà un‘offerta fuori mercato Moise resterà il centravanti di Grosso. Ma adesso lo scenario è diverso rispetto agli ultimi giorni. La proposta del Como somiglia molto alla base di partenza di un‘eventuale trattativa. Dalle sponde del lago hanno lanciato il primo sasso per capire il tipo di reazione di Paratici. Si può trattare oppure no? E‘ questa la domanda che si fa il club lariano da ieri pomeriggio.

L‘impressione - siamo sempre nel campo delle interpretazioni - è che un‘apertura da parte della Fiorentina ci possa essere. Della serie: la proposta per il momento non è sufficiente, ma alzandola di una decina di milioni si potrà cominciare a sedersi al tavolo della trattativa. I viola non cederanno l‘attaccante per meno di 40 milioni. Resta da capire se il Como sia disposto a spingersi più in sù. Ed eventualmente come. Architettura di un affare ancora completamente da costruire con eventuali bonus personali e di squadra, oltre che con una base fissa sicuramente da far lievitare. Temi buoni da oggi in avanti.

Intanto Moise continua ad allenarsi agli ordini di Grosso. Non è mai stato fuori dalla Fiorentina. Si è sempre sentito parte del progetto come si è visto anche in Coppa Italia contro il Benevento. Ma sa che questa possibilità gli ronza intorno da giorni. La stima di Fabregas nella testa del giocatore può fare la differenza, fermo restando che in questo momento l‘entourage dell‘attaccante non è parte in causa. Lo sarà soltanto (c‘è da trovare l‘accordo anche per il ricco stipendio del centravanti) quando i due club avranno trovato una base d‘accordo. Che in questo momento non c‘è. Sicuramente la vetrina della Champions lo affascina. Lavorare con il tecnico spagnolo anche. Ma non punterà i piedi per andarsene. La separazione, se si arriverà a dama, sarà con la soddisfazione di tutti. Della Fiorentina e dell‘attaccante. Niente strappi all‘orizzonte, insomma. Ma adesso siamo entrati nel vivo.

Radiomercato che nelle ultime 48 ore è tornata ad accostare alla maglia viola il nome di Lorenzo Lucca del Napoli e soprattutto quello di Andrea Pinamonti. Quest'ultimo di proprietà del Sassuolo e quindi già allenato e ben conosciuto da Fabio Grosso che lo aveva in neroverde. Solo idee, forse, o forse indiscrezioni da seguire con attenzione. Il sì, il futuro di Kean sta entrando in una settimana decisiva. Da dentro o fuori. Lo riporta La Nazione.