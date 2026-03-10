10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Kean anche ieri si è allenato individualmente al Viola Park. Obiettivo Cremona”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

FiorentinaKean

di

Continua il programma di recupero da parte di Kean

Tutti gli occhi sono puntati su Moise Kean e sul percorso di recupero che dovrebbe portare la punta ad essere disponibile per la sfida di lunedì a Cremona. Anche ieri il centravanti si è allenato in modo individuale al Viola Park, in una giornata che ha visto buona parte della rosa godere di una giornata di libertà dopo lo scialbo 0-0 col Parma. Al centro sportivo erano presenti, a parte Comuzzo e Gudmundsson, quasi solo i giocatori acciaccati (o reduci da infortuni) oltre ai calciatori che fino ad oggi hanno giocato meno e che, con tutta probabilità, saranno impiegati contro il Rakow. Lo scrive La Nazione.

