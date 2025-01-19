Nazione: "Kayode-Brentford in prestito oneroso. Ipotesi controriscatto, la Fiorentina vuole tenere il controllo"
Nei prossimi giorni si definirà l cessione di Kayode
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 09:46
Nei prossimi giorni si definirà la cessione di Michael Kayode al Brentford. Il giovane terzino viola, ormai ai margini del progetto di Raffaele Palladino, vuole lasciare Firenze alla ricerca di più spazio. Kayode lascerebbe la Fiorentina in prestito oneroso pagando una cifra intorno a 500mila euro.
L'obiettivo della Fiorentina infatti è quello di mantenere il controllo sul giocatore italiano. Ci sarebbe anche un accordo su un possibile controriscatto. Lo scrive La Nazione.
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