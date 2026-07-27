Nazione: “Joao Mario-Fiorentina è fatta! Alla Juve 1 milione per il prestito e 8 per il riscatto”

L’operazione non è in pericolo

Già sostanzialmente messi a segno il sesto e il settimo colpo dell’estate della Fiorentina, con Valdepenas e Joao Mario che non sono più in dubbio ormai da giorni.

Se per lo spagnolo del Real c’è da attendere solo che la squadra di Mourinho ritrovi qualche pedina post Mondiale (ma il cambio di casacca dovrebbe avvenire in concomitanza con l’amichevole di sabato prossimo in Austria), per il portoghese della Juventus manca poco di più. L’accordo dei club si è trovato sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con un diritto di riscatto fissato intorno agli 8. Operazione che non è in pericolo, con Joao Mario impiegato da Spalletti nel secondo tempo dell’amichevole vinta contro lo Standard ma come detto, questi due fronti sono ormai consolidati, prossimi ai passaggi ufficiali. Lo scrive La Nazione.