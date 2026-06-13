Nazione insiste su Koleosho: "Costa meno di 10 milioni e può fare al caso della Fiorentina"
Esterni offensivi servono come il pane al 4-3-3 di Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 09:27
Come piace, non è una novità, Luca Koleosho , che rientra nella spasmodica ricerca di esterni offensivi che servono come il pane al 4-3-3 del nuovo tecnico viola. Il talentino azzurro di proprietà del Burnley costa meno di 10 milioni e potrebbe fare al caso della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.