Labaro Viola

Nazione insiste su Koleosho: "Costa meno di 10 milioni e può fare al caso della Fiorentina"

Esterni offensivi servono come il pane al 4-3-3 di Grosso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 09:27
Nazione insiste su Koleosho: "Costa meno di 10 milioni e può fare al caso della Fiorentina" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Come piace, non è una novità, Luca Koleosho , che rientra nella spasmodica ricerca di esterni offensivi che servono come il pane al 4-3-3 del nuovo tecnico viola. Il talentino azzurro di proprietà del Burnley costa meno di 10 milioni e potrebbe fare al caso della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok