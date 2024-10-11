Nazione: “Incubo finito per Gudmundsson. La controparte ha 4 settimane per fare ricorso”

La Fiorentina non commenta la decisione ma ne prende solo atto

La Fiorentina non commenta la decisione. Ne prende solo atto. Mentre ci pensano prima il legale del giocatore, poi Gudmundsson stesso a dire la loro. Il numero 10 della Fiorentina, sui social, dedica una lettera a tutti i tifosi e amici, accogliendo con grande soddisfazione la sentenza che arriva dopo anni non semplici.

E adesso? Be la controparte ha 4 settimane, fino al 8 novembre, per fare ricorso. Se così sarà verrà a aperto un altro processo che vedrà conclusione entro il 25 giugno del 2025. Ma gli avvocati di Gudmundsson fanno sapere che non è così scontato questo scenario, anzi. C'è la possibilità che il ricorso non venga fatto e che quindi il giocatore possa essere considerato innocente. Inoltre, Gudmundsson potrebbe denunciare la ragazza per diffamazione. Questi sono tutti elementi in più, ma la cosa che conta è che adesso il giocatore potrà tornare a pensare al campo senza distrazioni. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-il-viola-park-compie-un-anno-costi-pari-a-9-milioni-circa-6-milioni-di-ricavi/271953/