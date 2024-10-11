Labaro Viola

Nazione: “Incubo finito per Gudmundsson. La controparte ha 4 settimane per fare ricorso”

La Fiorentina non commenta la decisione ma ne prende solo atto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2024 09:23
Nazione: “Incubo finito per Gudmundsson. La controparte ha 4 settimane per fare ricorso” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gudmundsson
Condividi

La Fiorentina non commenta la decisione. Ne prende solo atto. Mentre ci pensano prima il legale del giocatore, poi Gudmundsson stesso a dire la loro. Il numero 10 della Fiorentina, sui social, dedica una lettera a tutti i tifosi e amici, accogliendo con grande soddisfazione la sentenza che arriva dopo anni non semplici.

E adesso? Be la controparte ha 4 settimane, fino al 8 novembre, per fare ricorso. Se così sarà verrà a aperto un altro processo che vedrà conclusione entro il 25 giugno del 2025. Ma gli avvocati di Gudmundsson fanno sapere che non è così scontato questo scenario, anzi. C'è la possibilità che il ricorso non venga fatto e che quindi il giocatore possa essere considerato innocente. Inoltre, Gudmundsson potrebbe denunciare la ragazza per diffamazione. Questi sono tutti elementi in più, ma la cosa che conta è che adesso il giocatore potrà tornare a pensare al campo senza distrazioni. Lo scrive La Nazione. 

https://www.labaroviola.com/nazione-il-viola-park-compie-un-anno-costi-pari-a-9-milioni-circa-6-milioni-di-ricavi/271953/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok