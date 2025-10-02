Nazione incalza: “Piccoli chiamato a giustificare l’investimento fatto in società”

L’assenza di Kean in attacco rappresenta un banco di prova importante per la Fiorentina, che dovrà dimostrare di poter reggere senza il suo principale punto di riferimento offensivo. Al suo posto ci sarà Piccoli, chiamato a giustificare l’investimento fatto dalla società e a guadagnarsi la fiducia attraverso una prestazione convincente. La sfida con il Sigma diventa così un’occasione per il giovane attaccante di lasciare il segno e di dimostrare di poter essere un valore aggiunto nel percorso viola. Lo scrive La Nazione.