Nazione incalza: "Dove è finito il vero Gud? L'anno scorso almeno qualche fiammata…"

Nazione incalza: “Dove è finito il vero Gud? L’anno scorso almeno qualche fiammata…”

A Gud manca proprio l’imprevedibilità

Albert Gudmundsson è un po’ lo specchio di questa Fiorentina. La risalita è ora, intanto tutti aspettano qualcosa che non arriva. L’islandese sta fornendo la peggior versione di sé, fatica a brillare nonostante le sue doti, non riesce a dimostrare ciò che invece in Nazionale spesso gli riesce.

E allora: dove è finito il vero Gud? L’anno scorso era in grado almeno di regalare qualche fiammata, pur in un anno complicato anche per vicende extracampo. Doveva essere l’uomo imprevedibile dell’attacco, ma nemmeno da suggeritore di Kean sta funzionando. A Gudmundsson manca proprio l’estro, l’imprevedibilità e la capacità di saltare l’uomo. Rimetterlo al centro del gioco deve essere la priorità della Fiorentina, ma in primis tutto deve venire da lui altrimenti si fa davvero dura. Lo scrive La Nazione. 

