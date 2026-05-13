Nazione: “In attacco a destra Parisi, al centro Piccoli. Ballottaggio tra Solomon e Gudmundsson”

Non sono comunque attese grosse novità per la formazione anti-Juve

Contro la Juventus non sono comunque attese grosse novità di formazione. Vanoli confermerà la squadra che ha raggiunto la salvezza con due giornate d'anticipo. Dodo e Gosens sugli esterni, Pongracic e Ranieri al centro a protezione di De Gea. In mezzo al campo ci sarà l'ex Fagioli, con Mandragora e Ndour in vantaggio su Brescianini e Fabbian (ormai entrambi ufficialmente viola). In attacco a destra Parisi, in mezzo si candida Piccoli, mentre a sinistra resiste il ballottaggio tra Solomon e Gudmundsson, due per niente in forma in questo finale di stagione. Lo scrive La Nazione.