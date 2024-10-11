Nazione: “Il Viola Park compie un anno, costi pari a 9 milioni, circa 6 milioni di ricavi”

365 giorni fa la Fiorentina inaugurava la sua casa

Il Viola Park compie un anno. 365 giorni fa, la Fiorentina inaugurava la sua prima casa. Il suo primo immobile di proprietà. Un qualcosa voluto da Rocco Commisso, ma soprattutto da Joe Barone, che si è mosso in prima persona per regalare a Firenze questa splendida struttura.

Rocco Commisso ha speso 119 milioni per costruire la casa della Fiorentina, considerati anche i 3 milioni in più per il parcheggio temporaneo, in attesa di quello scambiatore ancora da completare. In questo anno solare 70 mila persone hanno solcato i campi del centro sportivo viola. Sono andate in scena più di 300 partita e 200 eventi. Una macchina che per metterla in funzione sono serviti 7 milioni di euro. Mentre per tutta la stagione la cifra potrà salire a 9 milioni di euro.

E i ricavi? La cifra totale è di 2,9 milioni di euro suddivisi in varie parti: 1,7 milioni ottenuti da eventi di aziende terze, 450 mila euro dai bar, 300 mila euro dai tickets delle partite e 400 mila dagli sponsor dei padiglioni. Questi tutti i numeri dell'enorme struttura targata Rocco Commisso e Joe Barone. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazionale-con-il-belgio-e-2-2-litalia-paga-la-sciocchezza-di-pellegrini-espulso-e-fischiato-dallolimpico/271933/#google_vignette