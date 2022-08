Nazione, il tour de force della Fiorentina non ammette soste. Due gare in appena 6 giorni 

Il tour de force viola non ammette soste. Già mercoledì la Fiorentina sarà impegnata alle 18.45 in Friuli contro l’Udinese. Non ci sarà tempo per rifiatare, perchè sabato 3 settembre, alle 15, sarà di scena al Franchi la Juventus. Vogliamo vedere positivo? Beh, giovedi 8 settembre è previsto l’esordio in Conference League in casa con I’RFS Riga, ma in questo caso avremo a disposizione 4 giorni per preparare la gara. Lo scrive La Nazione.

