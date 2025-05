C’è uno scenario che si sta presentando per Lucas Beltran. Il River Plate sta spingendo per riprendersi il Vikingo che, dal canto suo, non ha mai negato la voglia di tornare in Argentina. Si tratta sulla base di 10 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Probabile che si chiuda dopo il Mondiale per Club. Lo scrive La Nazione.