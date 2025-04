Nazione, il retroscena su Fagioli: “Pieno sostegno da parte di Commisso. Resterà alla Fiorentina”

Nicolò Fagioli ha ricevuto il pieno sostegno di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che già in inverno aveva voluto fortemente il suo arrivo, anche a costo di investire di più. Dopo tre mesi di risalita personale e sportiva, il centrocampista è finito nuovamente nel mirino dei social, spingendolo a esprimersi pubblicamente su Instagram, chiedendo il diritto a una nuova possibilità e raccontando la propria voglia di rinascita.

La Fiorentina ha ribadito in modo chiaro che il suo progetto con Fagioli non cambia: il centrocampista rimarrà a Firenze anche dopo questa stagione e sarà un punto fermo della squadra del futuro, giovane e a forte trazione italiana. Il club ha confermato la propria fiducia in lui, indipendentemente dall’esito del campionato, e l’ha rassicurato sul fatto che resterà al centro del progetto tecnico.

Dal punto di vista della giustizia sportiva, Fagioli ha già scontato la propria pena e non rischia ulteriori sanzioni. Il suo legale ha dichiarato che “il capitolo è chiuso” e, anche se resta da chiarire la situazione sul piano penale, il giocatore affronterà il percorso con il pieno supporto della società viola. Per la Fiorentina, Fagioli rappresenta un investimento sul futuro e un esempio di seconda possibilità. Lo scrive La Nazione.