Nazione: “Il Paris cede Koleosho, il Burnley non vuole tenerlo. La sua valutazione è di 9-10 milioni”

Per l’attacco quello di Koleosho è uno dei nomi più caldi

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo giorni di confronti negli Stati Uniti, Fabio Paratici è rientrato con un quadro più definito e con la sensazione che, dalla prossima settimana, il mercato della Fiorentina possa finalmente entrare nel vivo. Tra sondaggi e profili monitorati, il club sta preparando le prime mosse. Per l'attacco uno dei nomi più caldi resta quello di Luca Koleosho. L'esterno offensivo, reduce dal prestito al Paris FC, è rientrato al Burnley e difficilmente verrà trattenuto dal club francese. La convocazione in Nazionale ne ha accresciuta la visibilità, mentre la retrocessione del Burnley potrebbe favorire una sua partenza. Al momento non sono arrivate offerte ma la valutazione si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro. Lo riporta La Nazione.