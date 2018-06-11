Nazione, il Milan bussa in casa viola per Veretout. Per sostituire Badelj invece..
Per quanto riguarda la linea mediana viola, ci sono diversi movimenti attorno a Veretout che dopo Lione e Roma è adesso nell’orbita di possibili affari con il Milan
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 10:09
Per quanto riguarda la linea mediana viola, ci sono diversi movimenti attorno a Veretout che dopo Lione e Roma è adesso nell’orbita di possibili affari con il Milan. Per la Fiorentina il francese rimane incedibile, anche se – proprio come per Chiesa – l’estate potrebbe vederlo al centro di un’asta al rialzo con la società viola sollecitata a suon di milioni. Milioni che in ogni caso serviranno per riempire lo spazio lasciato vuoto dall’addio di Badelj. Santamaria, in forza all’Angers, e Hendrix (Psv) sono piste da seguire