Nazione, il Milan bussa in casa viola per Veretout. Per sostituire Badelj invece..

Per quanto riguarda la linea mediana viola, ci sono diversi movimenti attorno a Veretout che dopo Lione e Roma è adesso nell’orbita di possibili affari con il Milan

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2018 10:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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