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Nazione: “Il lavoro di Paratici e Moretti potrebbe essere lungo: sette le posizioni sul tavolo”

Ci sono casi da risolvere idealmente anche in tempi brevi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 08:46
Nazione: “Il lavoro di Paratici e Moretti potrebbe essere lungo: sette le posizioni sul tavolo” -
Rassegna Stampa
Paratici
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Situazioni complicate. Casi da risolvere. Idealmente, anche in tempi brevi. Ma è chiaro che trovare soluzioni convincenti e far combaciare interessi e ambizioni personali non sarà una passeggiata. E quindi il lavoro di Paratici e Moretti potrebbe essere più lungo del previsto. Sette le posizioni sul tavolo della sala riunioni del Viola Park dove si sta già muovendosi nella direzione del futuro. Lo scrive La Nazione. 

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