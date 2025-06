Nazione: “Il futuro di Mandragora è davanti a un bivio: o arriva il rinnovo o sarà ceduto in estate”

La Fiorentina, in questa sessione di mercato, dovrà fare chiarezza anche sul destino di Rolando Mandragora, centrocampista che ha offerto ottime prestazioni soprattutto nella seconda metà della scorsa stagione.

Come riportato da La Nazione, il futuro del giocatore è a un punto di svolta: o arriverà un prolungamento del contratto, oppure si procederà con la cessione. L’accordo attuale scade nel 2026 e diversi club hanno mostrato interesse, tra cui il Bologna allenato da Vincenzo Italiano, che conosce bene Mandragora per averlo già allenato durante la sua esperienza alla Fiorentina. Il centrocampista, reduce dalla stagione più brillante della sua carriera, ha visto il proprio valore di mercato salire.

Diversamente da altri profili come Cataldi, Adli, Folorunsho, Bove e Colpani, per i quali è già stata esclusa la possibilità di riscatto da parte del club viola, al momento non si registrano sviluppi o segnali concreti su un possibile rinnovo di contratto per Mandragora.