Nazione: "Il Como sta preparando l'offerta per Kean. La Fiorentina si aspetta almeno 45 milioni"

Il primo assalto lariano sembra davvero dietro l'angolo

Se alla fine andrà in scena o meno un incontro tra Fiorentina e Como poco cambierà le sensazioni che aleggiano intorno a Moise Kean da qualche giorno. E’ il preferito da Fabregas per completare un attacco da Champions e un tentativo concreto il club lariano lo farà. Moise nel frattempo ha dato le risposte che attendevano tutti dal punto di vista fisico.

Pimpante, reattivo, una buona mezz'ora disputata contro il Real Madrid. Un minuto per segnare il gol del pareggio di testa. Fiuto non smarrito. Ci mancherebbe. Ma quel che è contato di più è stato farsi vedere in buone condizioni fisiche. Non è ancora al massimo della forma, sarebbe forse anche sbagliato, ma la gestione atletica attuata dalla Fiorentina nelle scorse settimane ha dato i suoi frutti. Paratici si è sempre mostrato disponibile con tutti. Di offerte concrete fin qui non ne sono arrivate. Il Como la sta preparando, consapevole di non potersi allontanare troppo dai 45 milioni (almeno) che si aspetta la Fiorentina e soprattutto dai 4,5 milioni netti a stagione che percepisce l’attaccante a Firenze. Da incastrare ci sono diverse cose. L’operazione è impegnativa su tutti i fronti. Ma il primo assalto sembra davvero dietro l’angolo.

Il parere tecnico di Fabregas è già stato positivo, l’entourage dell’attaccante è al lavoro da giorni e lo stesso Moise come condizione per lasciare Firenze ha sempre posto quella di trovare una squadra da Champions League. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, adesso resta da amalgamarli. Perché contestualmente la Fiorentina lavora a gran ritmo da settimane per arrivare a Mateo Pellegrino. Con il Parma i rapporti sono ottimi e l’idea di un prestito oneroso (5 milioni) con un obbligo di riscatto (25) convince sia i viola che i ducali, che nelle ultime ore hanno messo le mani - con la stessa formula - sull’ex Atalanta El Bilal Touré. Segnale importante. Di solito il domino del mercato non mente. Ma tutto dipende intanto da quel che accadrà intorno a Kean. Lo riporta La Nazione.