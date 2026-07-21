Nazione: “Il Como piomba su Kean, la Fiorentina fissa il prezzo a 40-50 milioni”

I dirigenti lariani si sono già mossi avviando i primi contatti esplorativi con l'entourage del centravanti

Non poteva andare in modo diverso. E tutto sommato era inevitabile che qualcosa potesse cominciare a muoversi dopo la fine della finestra per attivare la clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Moise Kean è finito nel mirino del Como. Notizia non nuova - circolata già un mese fa - ma adesso un po' più concreta perché il club lariano sta valutando una proposta da sottoporre alla Fiorentina. Questo perché, lo hanno capito tutti da tempo, di fronte all'offerta giusta Paratici non farà barricate. Anzi, la sensazione è che al tavolo della trattativa la Fiorentina si voglia sedere per capire se realmente ci siano le condizioni per avviare l'affare. Che tradotto significa un'offerta che oscilla tra i 40 e i 50 milioni. Certo, scontata rispetto al valore della clausola, ma i dirigenti viola non vogliono svendere il centravanti azzurro.



La posizione è chiara: non dovesse arrivare l'offerta giusta, Grosso non avrebbe problemi a piazzarlo al centro dell'attacco anche se per caratteristiche forse gli farebbe più comodo un centravanti diverso. Discorsi in ogni caso prematuri. Registriamo intanto l'interesse del ricchissimo Como, deciso a regalarsi una rosa super competitiva per tutti e tre i fronti stagionali, compresa la storica partecipazione alla Champions League. I dirigenti si sono già mossi avviando i primi contatti esplorativi con l'entourage del centravanti. Fin qui, giusto sottolinearlo, non è stata messa in piedi alcuna trattativa con la Fiorentina. Nei prossimi giorni si vedrà. Ma questa situazione si inserisce in una piega di mercato che per la Fiorentina dovrà battere ancora diversi colpi. Comprese le uscite pesanti. Lo scrive La Nazione.