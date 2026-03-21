21 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:52

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Nazione: “Il cammino in Europa della Fiorentina di Vanoli ha già garantito circa 10,5 milioni in premi Uefa”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Il cammino in Europa della Fiorentina di Vanoli ha già garantito circa 10,5 milioni in premi Uefa”

Redazione

21 Marzo · 09:30

Aggiornamento: 21 Marzo 2026 · 09:30

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Cifra destinata ad aumentare con il prosieguo della competizione

La notte di Sosnowiec ha rappresentato una serata significativa non solo per quanto riguarda il passaggio del turno, ma anche per altri due aspetti legati alla campagna europea della Fiorentina. Primo fra tutti quello finanziario. Il tesoretto della Conference nel bilancio del club viola ha rivestito un ruolo importante negli ultimi anni.

Il cammino europeo dei ragazzi di Vanoli ha già garantito un incasso stagionale di circa 10,5 milioni di euro in premi Uefa, cifra destinata ad aumentare con il prosieguo della competizione. Restano poi da aggiungere i proventi del botteghino. Fin qui le gare al Franchi non sono state particolarmente frequentate, ma anche nelle precedenti edizioni dai quarti in avanti i numeri sono cambiati. E sarà così anche per la gara di ritorno con il Crystal Palace del 16 aprile. Lo scrive La Nazione.

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