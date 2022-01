Nazione, Ikoné viaggia verso una maglia da titolare già contro l’Udinese? Il francese ci prova

Non preoccupano le condizioni di Dusan Vlahovic, il quale ieri si è allenato regolarmente in gruppo e in partitella, quando anche il neo acquisto, Ikoné è andato in gol, il suo primo in maglia viola. L’assenza di Sottil, nella sfida del 6 gennaio contro l’Udinese, potrebbe far esordire il francese dal 1′ già giovedì. Lo scrive La Nazione.

