Nazione: “Idea Noa Lang in prestito per la Fiorentina, Paratici ha parlato con Manna. Dipende da Allegri”

Difficile se non impossibile prenderlo a titolo definitivo: il Napoli lo pagò 25 milioni

Ma nella caccia agli esterni offensivi c'è da registrare un nome nuovo. Si tratta di Noa Lang , olandese classe 1999 che a Napoli non ha trovato lo spazio necessario per esprimersi a pieno. Lang è reduce da un prestito al Galatasaray nella seconda parte di stagione e la Fiorentina punta a ripetere l'operazione. Difficile, se non impossibile, prenderlo a titolo definitivo: il club azzurro lo ha pagato 25 milioni al PSV soltanto dodici mesi fa. Ma è una situazione da monitorare attentamente. Paratici e Manna ne hanno già parlato. Se Allegri dovesse dare il via libera nelle prossime settimane, l'opzione viola diventerebbe concreta. Lo riporta La Nazione.