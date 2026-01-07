7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Nazione: “Idea Massolin per la Fiorentina. Ok classe 2003 ora gioca nel Modena”

Massolin è un jolly dal centrocampo in su

In attacco è spuntata la candidatura di Ngonge , un antico amore dei dirigenti della Fiorentina. In prestito al Torino ma ancora di proprietà del Napoli. C’è un nome nuovo fra gli esterni offensivi. A Dominguez (che resta in questo momento il preferito pur giocando prettamente sulla corsia mancina) e Baldanzi (un po’ più trequartista), si aggiunge un talentino che piace a tanti, tra cui il ds viola Goretti. Si tratta di Yanis Massolin , che dal centrocampo in avanti può ricoprire diversi ruoli. Classe 2003 che gioca nel Modena, di cui gli addetti ai lavori parlano particolarmente bene. Lo scrive La Nazione.

