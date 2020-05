Beppe Iachini non è potuto ancora andare al centro sportivo per seguire gli allenamenti individuali dei suoi perchè ciò non era previsto dal protocollo ma oggi si deciderà sulle sedute di squadra. Se l’ok arrivasse Iachini sarà il primo a varcare le porte il 18 maggio. Iachini ha una gran fame di tornare in campo! Lo riporta La Nazione.