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Nazione: i giocatori non saranno più presenti alle cene dei Viola Club

La società viola ha comunicato ai presidenti dei principali gruppi dei tifosi che, in attesa che ACCVC e all’ATF trovino una nuova intesa con il club dei Della Valle riguardo gli eventi extra campo, n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 10:04
Nazione: i giocatori non saranno più presenti alle cene dei Viola Club - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La società viola ha comunicato ai presidenti dei principali gruppi dei tifosi che, in attesa che ACCVC e all’ATF trovino una nuova intesa con il club dei Della Valle riguardo gli eventi extra campo, non ci saranno più incontri tra la Fiorentina e i Viola Club. A riportarlo è la Nazione.

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