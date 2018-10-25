Nazione: i giocatori non saranno più presenti alle cene dei Viola Club
La società viola ha comunicato ai presidenti dei principali gruppi dei tifosi che, in attesa che ACCVC e all’ATF trovino una nuova intesa con il club dei Della Valle riguardo gli eventi extra campo, n...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 10:04
La società viola ha comunicato ai presidenti dei principali gruppi dei tifosi che, in attesa che ACCVC e all’ATF trovino una nuova intesa con il club dei Della Valle riguardo gli eventi extra campo, non ci saranno più incontri tra la Fiorentina e i Viola Club. A riportarlo è la Nazione.