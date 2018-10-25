Nazione: i giocatori non saranno più presenti alle cene dei Viola Club

La società viola ha comunicato ai presidenti dei principali gruppi dei tifosi che, in attesa che ACCVC e all’ATF trovino una nuova intesa con il club dei Della Valle riguardo gli eventi extra campo, n...

La società viola ha comunicato ai presidenti dei principali gruppi dei tifosi che, in attesa che ACCVC e all’ATF trovino una nuova intesa con il club dei Della Valle riguardo gli eventi extra campo, non ci saranno più incontri tra la Fiorentina e i Viola Club. A riportarlo è la Nazione.