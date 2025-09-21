21 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Gudmundsson, stamani provino decisivo. Al massimo andrà in panchina”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

di

Al posto di Gud potrebbe giocare Fazzini

La decisione definitiva in realtà verrà presa solo questa mattina, quando andrà in scena un «provino» per capire se davvero Gudmundsson, dopo il forfait col Napoli, potrà al massimo partire dalla panchina. Il 10 in panchina, pronto a subentrare, e davanti Kean con uno tra Fazzini, Piccoli e Dzeko. Tre elementi molto diversi tra loro dai quali però dovrebbe uscire come vincitore l’ex Empoli, apparso in fiducia negli spezzoni fin qui giocati. L’altra opzione più probabile? Piccoli, che sta bene e scalpita per giocare. Lo scrive La Nazione.

