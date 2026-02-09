Nazione: “Gudmundsson out contro Como e Jagiellonia, in dubbio per il Pisa. Attesa per gli esami”

Se il sabato sera è stato beffardo per i tifosi della Fiorentina, la domenica è andata ancora peggio. I risultati delle squadre impegnate nella lotta salvezza l’hanno resa ancora più dura e impervia per la truppa di Vanoli. A mezzogiorno il Parma ha espugnato Bologna, ma soprattutto il Lecce in pieno recupero ha battuto l’Udinese, con i social dei tifosi viola pieni di «Ora è Banda per davvero», utilizzando il nome dell’esterno di Di Francesco che ha spedito in rete la punizione della vittoria. Che tradotto significa salvezza adesso lontana tre punti per la Fiorentina. I minuti finali, nemici per tutta la stagione della Fiorentina, si sono rivelati alleati preziosi per chi combatte con i viola. Segnali, brutti presagi. E questo dovrebbe anche far drizzare le antenne ai calciatori viola. Non è finita finché non è finita. Concetto banale, ma la Fiorentina deve ripartire dalle basi. D’accordo combattere fino a maggio col coltello tra i denti, ma prima o poi qualche partita andrà portata a casa.

E quella di ieri è stata una mesta domenica di lavoro al Viola Park. Umore grigio tendente al nero, un po’ come il cielo su Firenze. Le colpe della rimonta subita stavolta sono ricadute tutte su Vanoli per il cambio Solomon-Ranieri che non è piaciuto a nessuno. Squadra divisa tra il lavoro di scarico per chi ha giocato e una seduta più intensa sul campo per gli altri. Giornata, quella di oggi, di riposo concessa al gruppo da Vanoli. Da domani la ripresa in vista della complicatissima trasferta di Como.

Occhi puntati sulla caviglia sinistra di Albert Gudmundsson, uscito a inizio ripresa molto dolorante, tanto da essere accompagnato a braccia negli spogliatoi. Tra oggi e domani l’islandese svolgerà gli esami strumentali e se ne saprà di più. Ma qualche settimana servirà sicuramente per rivederlo in campo. Certa la sua assenza con Como e Jagiellonia, ma oggettivamente è in pericolo anche il derby interno contro il Pisa del 23 febbraio. E questo resta comunque lo scenario ‘migliore’, in attesa di capire l’entità del danno che sarà comunicata dalla Fiorentina nelle prossime ore. Lo riporta La Nazione.