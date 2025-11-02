Nazione: “Gudmundsson domani volerà in Islanda. La sentenza arriverà i primi di dicembre”

Albert Gudmundsson nella giornata di domani volerà in Islanda, dove mercoledì parteciperà a Reykjavík all’ultima udienza del procedimento che lo vede coinvolto per cattiva condotta sessuale. Vicenda che risale all’estate del 2023 e per la quale è stato assolto in primo grado circa un anno fa. Il processo è ancora aperto perché il procuratore di Reykjavik ha presentato ricorso. La sentenza, questa volta definitiva, è attesa entro i primi giorni di dicembre. Gud non parteciperà alla trasferta di Conference League in casa del Mainz e tornerà nella giornata di venerdì, in tempo per preparare la partita con il Genoa. Lo riporta La Nazione.