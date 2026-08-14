Nazione: “Grosso dà continuità agli uomini più impiegati. Oulaï in vantaggio su Fagioli, Gud e Atta dal 1’”

Oltre 14 mila i tifosi sugli spalti

Dentro o fuori, con la famiglia Commisso in tribuna. La prima sfida ufficiale della stagione vale già un verdetto per la Fiorentina, che stasera alle 21.15 debutta in Coppa Italia col Benevento. E sugli spalti del Franchi ci saranno anche gli occhi della proprietà: ieri, nel tardo pomeriggio, Giuseppe Commisso e la madre Catherine sono planati a Firenze e hanno cenato con la squadra al Viola Park.

Stasera allo stadio ci saranno oltre 14mila spettatori, dato sorprendente alla vigilia di Ferragosto ma che fotografa l'entusiasmo che circonda la Fiorentina. Grosso va a caccia del primo obiettivo stagionale: superare i 32esimi di finale e conquistare l'accesso ai 16esimi, in programma a settembre con la vincente di Pisa-Empoli. In tribuna ci sarà anche Mateo Pellegrino, ultimo arrivato e destinato a seguire la sfida senza poter essere ancora protagonista.

Il tecnico sembra orientato a dare continuità agli uomini più testati nelle ultime settimane e all'assetto varato da fine luglio, il 4-3-2-1. Davanti a De Gea, dunque, spazio a Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepenas; in mediana Ndour, Oulai (in vantaggio su Fagioli) e Brescianini, con Gudmundsson e Atta alle spalle di Kean. Il centravanti sarà l'unica punta di ruolo dopo la partenza di Piccoli. Lo riporta La Nazione.