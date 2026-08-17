Nazione: “Grosso conta di arrivare a Roma con tutti: Joao Mario, Atta e Jimenez da reinserire in gruppo”

Un'abbondanza farà solo bene alle scelte di Grosso

Il lavoro di Fabio Grosso e del suo staff sarà orientato a recuperare tutti gli elementi della rosa, anche se gli acciacchi accusati in Coppa non sembrano aver lasciato strascichi preoccupanti: Joao Mario (sostituito all'intervallo) e Arthur Atta (cambiato al 65') non destano infatti eccessivi timori e l'obiettivo è quello di reinserirli gradualmente in gruppo nei prossimi giorni.

Discorso analogo per Alex Jimenez, tenuto a riposo col Benevento dopo un problema avvertito nei giorni scorsi. La Fiorentina conta dunque di arrivare alla sfida con la Roma con la squadra al completo e un'abbondanza che farà solo bene alle scelte di Grosso. Lo scrive La Nazione.