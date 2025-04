Robin è una sorta di amuleto a cui Palladino, nonostante il tedesco non abbia ancora i 90′, non pare proprio voler rinunciare nemmeno nel derby di oggi. Peraltro, se il 21 giocherà anche oggi titolare e per almeno 45′, mancheranno solo altre due presenze perché scatti in automatico il riscatto dall’Union Berlino, che porterà la Fiorentina a sborsare 7,5 milioni di euro. Lo riporta La Nazione.