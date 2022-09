Nazione, Gollini torna in porta, Venuti a destra, Cabral in attacco

La vigilia del debutto nella fase a gironi della Conference League è finalmente arrivata per la Fiorentina, che non viveva queste sensazioni europee ormai da troppi anni. Stamani la squadra di Italiano si allenerà al centro sportivo alle 10.00 ed alle 12.45 il tecnico viola presenterà la partita contro l’RFS Riga in sala stampa. Nel pomeriggio sarà la volta degli ospiti. Conferenza del tecnico Morozs alle 18.15 ed a seguire l’allenamento del club lettone. Al di là dell’agenda della giornata, la Fiorentina continua a preparare una partita che (almeno sulla carta) sembra poter essere estremamente semplice.

Vietato sottovalutare l’avversario, ma l’impegno per il debutto nel girone è il più soft possibile che potesse capitare alla truppa di Italiano. Igor squalificato, Milenkovic ai box per il problema all’adduttore rimediato contro la Juventus, la sensazione è che la lista di chi resterà fuori (almeno all’inizio) sarà piuttosto corposa. In porta tornerà Gollini, che in questo momento sembra un gradino sotto nelle gerarchie rispetto a Terracciano. Possibile chance per Venuti a destra, al centro dovrebbe agire l’inedita coppia Quarta-Ranieri, mentre a sinistra dovrebbe esserci Terzic. Anche a centrocampo sono previsti cambi, con Amrabat che dovrebbe lasciare il suo posto davanti alla difesa. Troverà spazio Mandragora, così come potrebbe tornare Bonaventura sul centro destra. Dubbi a sinistra, dove ci sono Barak e Maleh che potrebbero dar vita ad una staffetta. Possibile poi che a gara in corso (più difficile dal 1’) possa trovare spazio anche Bianco. Infine l’attacco, dove l’unico certo di una maglia da titolare è Cabral, che andrà a caccia del gol per continuare a coccolare il suo feeling speciale con la competizione. Insieme a lui dovrebbero esserci Saponara e Ikoné. In attesa di Gonzalez (che punta il ritorno fra i titolari a Bologna), in questo momento l’impressione è che Kouame e Sottil possano godere di un turno di riposo in vista del campionato. Lo scrive La Nazione.

