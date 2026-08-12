Nazione: “Gli abbonati volano verso quota 15 mila. Già 9 mila tifosi sugli spalti per la Coppa Italia”

La voglia di Fiorentina non sembra conoscere ferie

Novemila . E stavolta il numero conta davvero quasi quanto la partita. Perché a due giorni dal debutto della Fiorentina in Coppa Italia, fissato venerdì alle 21.15 con il Benevento , sono già quasi 9.000 i biglietti venduti allo stadio Franchi. Una risposta significativa, soprattutto considerando la data (la vigilia di Ferragosto), l'avversario e un impianto ancora condizionato dai lavori di restyling. Oltre ai settori interessati dal cantiere, infatti, per la sfida con i campani resterà chiusa anche la Maratona.

Eppure la voglia di Fiorentina non sembra conoscere ferie. E il dato acquista ancor più peso se confrontato con l'ultimo precedente della Coppa iniziata in estate: il 13 agosto 2021, contro il Cosenza, i biglietti venduti per il 32^ di finale furono 3.600, meno della metà di oggi. Stavolta , invece, la curiosità per la nuova Fiorentina di Grosso sta spingendo il pubblico al Franchi. Prezzi bassi e agevolazioni particolari per gli abbonati completano il quadro. La campagna abbonamenti vola verso le 15.000 tessere. Lo riporta La Nazione.